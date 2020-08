Kutsekooli kohtadele käib tihe rebimine

„Meie juures võib lõunalauas kohata näiteks pankureid, loodusfotograafe, lauljaid, juriste, politseinikke. Luuale õppima jõuavad nii meie enda vilistlased kui ka täiesti teise eluvaldkonna esindajad, kel on soov end uuel erialal proovile panna,” ütles Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-­Reinsalu. „Valime oma õpilasi hoolikalt, et õppima jõuaksid need, kel on tõesti motivatsioon ning soovitud eriala osas sära silmis. Oleme sunnitud laiendama oma parklaid ja ehitame juurde ühiselamuid.”

Populaarsuselt järgmine on Luual arboristi ehk puuhooldaja eriala, kus konkurss on 2,58 (24 kohta, 62 soovijat). Üle kahe soovija ühele kohale on ka harvesterioperaatori põhikoolijärgsele õppele (kutsekeskhariduse õpe). Väga populaarne on maastikuehitaja sessioonõpe, kuhu soovib õppima asuda 55 inimest, kuid õppekohti on vaid 20.