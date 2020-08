Küsime spetsialistilt: mida kujutab endast amooniumnitraat

Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas ütles, et amooniumnitraat on tahkeks töödeldud looduslik gaas. FOTO: Mihkel Maripuu

Beirutis toimunud võimas ammoonium­nitraadi plahvatus on tekitanud küsimusi, mida kujutab endast see tavapäraselt väetisena kasutatav aine, mida väga laialdaselt ka meie põldudele laotatakse, ning mis on kurikuulus selle poolest, et äärmuslased tarvitavad seda lõhkekehade valmistamisel.