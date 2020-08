Silotegu sujub seni hästi

Pärnumaal tegutsev OÜ Halinga vajab ligi 40 miljonit kilo silo ja seda tehakse üle tuhandelt hektarilt. Tegevjuht Raul Peetson sõnas, et tänavu pole silotegu läinud päris nii, nagu tahaks. Lõpetatud on küll kolmas niide ja valmistutakse neljandaks, kuid lõplik sõna jääb sügisesele maisile. Et ettevõttel on maisi all 600 hektarit, peab maisisilo andma kaaluka toe rohusöödasilole. Praegu näitavad aga põllud loodetust kesisemat saaki. „Midagi oli maisis ja kevades sellist, mis ei sobinud kokku. Mõtlemise koht meile. Külvasime muidugi ka üsna vara, väga võimalik, et järgmine aasta peab oskama põllule minekuga veidi rohkem oodata, sest kõige nigelama välimusega on just varasemad maisipõllud,” arutles Peetson.