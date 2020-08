Vähipüügil läheb söödana käiku seamaks ja kanakael

Tellijale

Teadmisi jagasid sel kokkusaamisel vähiuurijad Mati Kivistik ja Margo Hurt ning kulinaarset nõu toiduentusiast Tauno Laasik.

Jõevähi püük ongi Eestis lubatud ainult augustis. Püügiks vajaliku kalastuskaardi saab osta Keskkonnaametist ja pilet.ee kodulehelt. Püügivahendina võib kasutada vähimõrda või vähinatta.

Vähimõrd pannakse tavaliselt õhtul veekokku püügile ja võetakse hommikul veest välja.

Kivistik selgitas, et vähi tegutsemisruum on viie meetri kandis, seetõttu tuleks mõrrad panna vette kümnemeetriste vahedega. Teine näpunäide oli, et mõrda ei tohiks panna vette paralleelselt kaldaga, vaid risti, muidu võib see veerema hakata.

Kaldalt vaadates mõtiskles Kivistik, et kõige ahvatlevam on lasta mõrrad vette kõrkjate ääres. „Vähile meeldivad kõrkjad,” lisas ta. Väinjärve tagumine kallas on küllalt kõrkjane. Üks puhmak ulatub lausa järve keskele. Mõrrad tuleks sinna äärde panna.