Proovipäev: kas kontoritöötaja saaks lüpsiplatsil hakkama

Kaisma osaühingu juhatuse liige Ly Kivikas on oma alalisi töötegijaid ajakirjanikust proovipäevalise eest hoiatanud. Ütleme kiirustades üksteisele napilt tere, sest paralleellüpsiplatsil tõmbavad nisakannud korraga tühjaks 20 udarat. Rütmiliselt, nagu popsuks siin vaikselt paadimootor. Tablool iga lehma kohal jooksev number näitab piimakilosid, mille järgi lüpsik ajaks ammugi üle.

„Võta, tee sellega nisad üle,” ulatab lüpsja Siiri Torri mulle ülevalt lehtrina avaneva plastpudeli vedela pruuni möksiga. Tõstan kulmud küsimärgiks ja mõikan, et lehmadel tuleb enne nende lauta tagasiminekut teha selle ainega udara deso, et nisaotsad ilusti kinni läheksid ja bakterid sisse ei pääseks.

Nisad nii erinevad

Loomi ma ei karda ja lehma olen näinud lähemalt kui pildi pealt, aga siin on neid kaks korda kümme, kelle tagajalad ja sabaots on silmaga võttes meetri kõrgusel töötegija poole, ja tempo taga. Hakkan hoogsalt pihta, kuni adun, et plakatile joonistatud udar nelja ühesuguse roosa nisaga ja tegelikkus ei lähe kokku. Mõnel on nisad nii harali, et neid annab leida, mõnel on otsad loomulikpruunid, mõnel esimesed nii koos, et püüa lahutada.

Hoian ennast barjäärist vaistlikult viisakasse kaugusesse, sest serva tagantki võib tugeva sõraga tagajalaga äsada või sabaaluse tühjendusega õnnistatud saada.

Kümnendat aastat lüpsja Siiri ja tema poeg Karmo Torri suhtuvad proovijasse heatahtliku muigega, kuigi kumbki neist teeks selle töö mitu korda kiiremini.

Piirded klõpsatavad klahvilevajutusega lahti, järgmine vahetus juba ootab. Karmo ulatab valget vahtu täis pudeli ja ütleb, et hakaku ma udaraid puhastama. Püüan olla kärmem: lehtrist törts vahtu iga nisa otsa, üks rida ja 40 korda, siis kähku puhas lapp ja „piimaaparaat” kuivaks enne nisakannude panemist.

Ühe lüpsikorraga 25 vahetust, ligemale 500 lehma, kelle toodang on Pärnumaal OÜ Kaisma põhiline tuluandja.

Kes tuleb tööle?

Osaühingu kontoris rääkis nooruke kõrgharitud põllumajandusjuht Ly Kivikas enne, kui mind ukrainlastest vabaks jäänud kõigi mugavustega korterisse viis, et niinimetatud võõrtöölised tundsid nii suurt koduigatsust, et läksid juuli keskel, kuigi tööload kehtisid neil heinakuu lõpuni.

„Ma ei oska öelda, mis elu edasi toob, aga meil õnneks ühe töötaja poeg tuli suveks lüpsma, ta läheb sügisel kaitseväkke. Meile tuli kodukohta tagasi perekond, kes töötas enne teises põllumajandusettevõttes, nemadki saime lauta tööle,” seletas Kivikas. „Aga arvan, et meil on vaja ikkagi tagasi tuua võõrtööjõud, sest pikas perspektiivis ei ole kindlust, kas on olemas need kohalikud töökäed ning augusti lõpuks või septembri alguseks on vaja selgust.”

Kaisma osaühing annab tööd keskeltläbi 30 inimesele, kellest kaks kolmandikku on seotud noor- ja piimakarjaga pesijast söötjateni, lüpsjatest farmijuhatajani.

Parem käsi annab tunda