Lahemaad ei peagi ühe päevaga ära avastama

Ent Lahemaa rahvuspargis, mis muide oli 1971. aastal asutades esimene rahvuspark Nõukogude Liidus, on ka hulgaliselt metsi ja rabasid koos põnevate radadega. Osa neist on tervele Eestile tuntud, ent kes otsib, leiab ka vähem avastatud paiku.

„Tavaliselt need, kellel vähem aega, tulevad ja küsivadki otse, mis on Lahemaa pärlid,” rääkis Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse infotöötaja Lea Järvala.

Pärlitena tõi ta välja Viru raba, Oandu matkaraja, rannakülad Käsmu ja Altja ning suvituspiirkonna Võsu. Üks populaarsemaid külastuskohti olevat aga Koprarada, mille teeb popiks selle lühidus. Nimelt on õpperaja pikkus üks kilomeeter ning vaheldusrikkal maastikul on hästi näha, kuidas koprad on Altja jõel usinasti tööd teinud.