Tomatite värvumist saab kiirendada

Tänavune mai ja juuni olid ilmateenistuse andmetel keskmisest soojemad, juuni algus ja juuli esimene pool aga jahedad. Ööd olid juunis ja juuli esimeses pooles jahedad, Jõgeval mitu korda isegi vaid 6 kraadi. Tomativiljade küpsemiseks on optimaalne temperatuur ­20–25 kraadi. Viljad lõpetavad küpsemise alla 13 ja üle 29 kraadi juures.

Kui kasvuhoone temperatuur on optimaalsest madalam, toimub küll uute viljade moodustumine ja olemasolevad viljad kasvavad suuremaks kui tavaliselt, aga ei värvu. Käesoleval suvel ongi küpsenud viljad tavalisest suuremad.

Jahedatel ja vihmastel suvedel on eestimaiste sortide eelis suurepäraselt näha, sest need taluvad paremini ebasoodsaid ilmu ja hakkavad 2–3 nädalat (olenevalt sordist) varem saaki andma. Ka välismaiste sortide seas on varaseid saagikandjaid, sageli on need kirsstomatid. Mõned varased välismaised suuremaviljalised sordid annavad küll vara saagi, kuid sageli on tomatid ebasoodsate kasvutingimuste tõttu lõhenenud või muul moel kahjustunud.

Kiirendamise nipid

Jahedal ajal ei saa kuigivõrd kiirendada viljade valmimist, kui ilmastik seda ei võimalda. Kui aga on soodsam aeg, saame viljade küpsemisele kaasa aidata, kui eemaldame igal nädalal külgvõrseid ja võtame ära vahel tekkivad juurevõrsed (uus võrse vana taime kõrval).

Samuti aitab, kui korjame vilju enne täisküpsusse jõudmist, näiteks kui punaseviljaliste sortide tomatid on oranžiks värvunud. Siis saavad järgmised viljad kiiremini täis kasvada ja küpseda. Vilju tuleks korjata regulaarselt ja sageli, näiteks üle päeva.

Indeterminantsetel ehk kõrgekasvulistel sortidel tuleks ladvad ära võtta augusti algul. Ladvad näpistatakse ära nii, et peale viimast viljakobarat jäetakse alles veel kaks ülemist lehte. Determinantsetel ehk madalakasvulistel sortidel võtame samal ajal ära uued võrsed ega lase vilju moodustuda. Nii toimides jõuavad kõikidest taimele jäänud õitest kasvada enam-vähem täissuuruses viljad, mida saab enne suurema külma tulekut rohelisena ära korjata ja tuppa järelvalmima panna.

Väga suurte õisikute ja viljakobarate korral (näiteks kirss­tomatid) tuleks vähendada nooremaid õisi, et moodustunud viljad saaksid kiiremini küpsema hakata.

Lehti peaks vähemaks võtma alates alumistest lehtedest. Ära tuleb võtta kõik haiged ja alumised vananenud laigulised lehed. Ka terveid elujõulisi lehti võib eemaldada kuni kobarateni, milles viljad valmivad. Valmivate viljade kohal kaitsevad lehed neid otsese päikese eest, mis võib põhjustada viljade päikesepõletust: valged suuremad laigud küpsenud viljadel. Terveid lehti võetakse ära vähehaaval, 2–3 tükki nädalas.

Kasvhoonet tuleb tuulutada

Tomatitaimed meie kasvuhoones peaksid praegu veel olema enamasti terved ja elujõulised, täis rohelisi vilju. Kui oleme piisavalt kasvuhoonet tuulutanud, see tähendab ööpäev läbi uksi või tuulutusluuke lahti hoidnud, siis on taimedel vaid üksikuid hahkhallitusega nakatunud lehekesi ja vahel ka mõni samast haigusest tabandunud vili. Hahkhallitusega lehed on pruunikad, jäävad allapoole rippuma. Viljadel tekib vesine mädanik. Haiged lehed-viljad peab kasvuhoonest välja viima.

Ruugehallitus on hahkhallituse kõrval teine seenhaigus, mis tomatitaimi kahjustab. Lehtedele tekivad kollakad laigud, lehe alumisel küljel kollase laigu kohal on hallikas kirme. Ruugehallitus on taimi kahjustama hakanud ainult nendes kasvuhoonetes, mida ei ole piisavalt tuulutatud ja kus kasvatatakse sellele haigusele vastuvõtlikke sorte. Kui samas kasvuhoones on ka ruugehallitusekindlaid sorte, siis need ei nakatu.

Augustis jätka väetamist

Tomat on suure toitainevajadusega kultuur, seepärast peab taimi väetama ka augustis. Kui taimed on lopsakad ja ladva­lehedki tugevad, on taimed lämmastikuga (N) piisavalt varustatud. Siis peaks andma väetist, milles on rohkem fosforit (P) ja kaaliumi (K). Viimast vajab tomat rohkem kui fosforit, sobivad N-P-K vahekorrad on näiteks järgmised: 5-10-10 või 5-10-20.

Juulis-augustis tahavad tomatitaimed piisavalt kastmist. Taimed on suured ja vajavad ohtralt vett. Sooja ja kuuma ilmaga kasta ülepäeva, jahedamal ajal harvemini. Peab jälgima, et muld või kasvusubstraat läbi ei kuvaks, siis on viljade lõhenemise oht. Ka septembris soojade ilmade jätkudes peab taimi põhjalikult kastma. Septembri teises pooles peaks vee andmist vähendama, tõenäoliselt on siis ilmad ka juba jahedad.