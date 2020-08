Helir-Valdor Seeder: Eesti on Isamaa nägu

Maailmavaade tähendab terviklikku maailmakäsitlust, milleta on arusaam maailma asjadest juhuslik ja lünklik. Ka maailmavaate puhul on olulised mõõdukus ja tasakaal, mis aga ei tohi olla ebamäärasuse ja otsustamatuse sünonüümid. Asjalikest inimestest koosnev erakond ilma maailmavaateta on projektipartei ja spetsialistidest koosnev valitsus saab olla edukas vaid lühiajaliselt.

Usun, et kõik Eesti erakonnad tahavad meie rahvale parimat. Me kõik tahame elada õnnelikumas, turvalisemas ja jõukamas ühiskonnas. Poliitilised erimeelsused on tingitud sellest, et erakondadel on erinev arusaam, millise ühiskonnakorraldusega jõuab see õnn võimalikult suurema hulga inimesteni.