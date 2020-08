Heal unel mitu nägu: Kris Lemsalu ja Kyp Malone‘i ühine maailmaloome

Tellijale

Üks näide sedasorti kunstist on praegu Kai keskuses lahti olev Kris Lemsalu ja Kyp Malone’i ühisnäitus «Love Song Sing Along (Once Again With Feeling!)». See on jätk abielupaari eelmisele loomingulisele ühistööle, mis avati selle aasta veebruaris, Berliinis.

Peab ütlema, et Kai keskuses hakkab kahe kunstniku väljapanek isegi paremini tööle, kuna siin on Lemsalu ja Malone’i teostel rohkem ruumi hingata. Näitust valitsevad üleminekud, teisenemised ja transformatsioonid: eri müüdid moodustavad uusi kooslusi ning igasugune identiteet sulab nagu jäätis palaval suvepäeval. See on erakordselt mõnus. Siin toimub palju lõbusat – omal moel tuleb ilmsiks kõigi kujundite ja metafooride lustakas loomus. Näitus on korraga mütoloogiline ja huligaanne; krüptiline ning samas ka elujaatav.