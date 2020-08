Armastuseks on iga koht õige

Muidugi saan süüdistada vaid iseennast, oma leiget huvi Eesti suveteatri nimelise rahvusliku fenomeni vastu ja sellest tulenevat kehva ettevalmistust. Mu peamine taust on kirjandus: kui Viinistu seenekasvatuse siseõuel oleks toimunud sellise ilmaga luuleõhtu, oleks see lihtsalt ära jäetud. Ent eestlaste teatriarmastus ei lakka hämmastamast – inimesed on soosaartel, lossivaremetes, hüljatud lautades ja jõekäärudes teatrit nautides korralikult karastunud ning eeskujulikult varustatud. Tundus, et olin ainus, kes pidi etenduse ajal vihmaga võitlema, samuti pakkusin vaheajal ja pärast aplausi teistele külastajatele kardetavasti üsna groteskset vaatepilti.