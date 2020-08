Peg Putt: puidu põletamine süvendab kliimamuutust

Bioenergia on Eesti ja kogu ülejäänud Euroopa levinuim ja arvatavasti ka vanim nn taastuvenergiaallikas. Seoses bioenergia kasutuse kasvuga on see ühtlasi kujunenud üheks kõige problemaatilisemaks taastuv­energiaallikaks. Suuremahuline puidu põletamine põhjustab saasteainete ja süsinikuheidete õhku paiskumist, ent lisaks suurendab raiesurvet meie metsadele, kirjutab Environmental Paper Networki metsa ja kliima töögrupi koordinaator Peg Putt.