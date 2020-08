Juhan Madis Pukk: kuhu liigub majandus, kui müük seisab?

Kui turismis on äri tegemine piirangute tõttu endiselt keeruline, siis paljude teiste valdkondade ettevõtete müügimahud on taastunud kriisieelsele tasemele ning puhkusel viibivad eestlased naudivad taas täiel rinnal suve ja tarbimist. IT-sektori jaoks avas kevadine kriis esialgu ka uusi võimalusi, sest lühikese aja jooksul digiteeriti paljud igapäevaeluks vajalikud teenused – telemeditsiin, digitaalne kool, distantsilt töötamine, online-koosolekud, -kontserdid ja -üritused on vaid lühike näidete loetelu. Näilise edu taustal on IT-projektide müük eksporditurgudel pool aastat sisuliselt seisnud. Klassikud on öelnud, et inimesed ostavad inimestelt, aga kui meie lennujaamad ja Tallinna hotellid on tühjad, siis kuidas me seda tühimikku täidame, kellele me müüme? Selle seisaku tulemusi saame näha alles talvel ja tuleval aastal.