Leke ähvardab korallriffi koos kõigi selle elanikega, keda on asjaga kursis olevate keskkonnakaitsjate hinnangul tuhandeid liike. See iiveldama ajav déjà-vu-tunne uudist lugedes – kui mitu korda veel pean ma sellest oma elu jooksul kirjutama? Praegune katastroof on küll loodetavasti väiksem kui kümnenditagune BP korraldatu Mehhiko lahes, aga siiski hull ja lubamatu. Ja arvestades inimlikku hooletust ja looduse paigutist ettearvamatust, jäävad need korduma seni, kuni naftat puuritakse ja tarvitatakse.