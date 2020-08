Välismaa lühiuudised

USA otsib toetust resolutsioonile, mis pikendaks ÜRO relvaembargot Iraanile tähtajatult; julgeolekunõukogus on sellele vastuseisu väljendanud vetoõigusega Venemaa ja Hiina. «Resolutsiooni parandatud versioon võtab nõukogu vaated arvesse ja teeb, mida kõik teavad, et tuleks teha: pikendab relvaembargot, et takistada Iraani tavarelvade ostmisel ja müümisel,» ütles USA suursaadik Kelly Craft. ÜRO keelas Iraanil moodsate välismaiste relvasüsteemide ostmise 2010. aastal tema tuumaprogrammi tõttu. See takistas Iraanil oma aegunud sõjavarustuse uuendamist. Suur osa Iraani relvastusest on pärit 1979. aasta islamirevolutsiooni eelsest ajast. AP/BNS