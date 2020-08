President Lukašenka sõdib oma rahvaga

Pole mõtet Lukašenkat rumalaks pidada ning küllap saab ta aru, milline läbikukkumine teda nende valimistega tegelikult tabas. Veerand sajandit võimulolekut täielikult ilma demokraatliku kontrolli ja vajaduseta oma tegevusest kellelegi aru anda on rikkunud tema võime rahva meeleolusid tajuda. Lausautoritaarne riigijuhtimine, piirangute, keeldude ja käskudega ülereguleeritud riik, mis meeldis varem sovhoosi-kolhoosirahvale, ei tundu uue põlvkonna noortele enam ahvatlev. Keskealised ja vanemadki kinnitavad, et batka’st on kõigil juba kõrini.