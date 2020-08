Eksporti kasvatas ka kütusemüük Saudi Araabiasse

Saudi Araabiasse jõudis tõenäoliselt toode, mis segati Eestis kokku mitmest komponendist. «Kogu kütuseäri iseloom on ju see, et timmitakse kütuseid vastavalt regulatsioonidele sobivaks, ja põlevkiviõli on üks selline komponent alati olnud,» ütles Kiviõli Keemiatööstuse omanikfirma Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane. FOTO: Pm