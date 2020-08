Kes kasvas vanaema aias? Aednik Tiia Morfin teab vastust

Sealtsamast lähedalt Navi külast pärit naine on põliste ja kadumisohus Eesti talutaimede koguja, säilitaja ja paljundaja, kes tegeleb kohalike ajalooliste aiakultuuride uuele elule äratamisega ning kelle näidisaias-emaistanduses armastavad hobi- ja pärisaednikud käia justkui Mekas. Nostalgitsetakse, imetletakse, küsitakse kaasa aiatarkust ja koju jõudes ühinetakse Facebooki jutuvõrgustikuga, kus jagatakse teadmist vanadest Eesti aiakultuuridest. „Aga vana tähendab minu jaoks, et lillel, maitsetaimel või aedviljal on vanust vähemalt viiskümmend aastat,“ täpsustab Tiia ja selgitab, et pärandsordiks saab nimetada taime, mida on ühes majapidamises kasvatatud juba põlvest põlve.