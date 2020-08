Kai Klandorf: milline on õige vabaühendus?

Vaatame esmalt, mis see kodanikuühiskond üldse on. Lühidalt üks ütlemata suur ja kirju seltskond, kelle seast leiab sädeinimesi, kultuuritegelasi, aktiviste, eksperte ja kõiki teisi, kes tahavad osaleda, ühiskonna tegemistes kaasa rääkida, südamelähedasi huve edendada. Kodanikuühendused on nende inimeste loodud organisatsioonid, võrgustikud, seltsingud. Kokku kutsume seda vabakonnaks, vahel kolmandaks või kasumitaotluseta sektoriks.