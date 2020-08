Gerd Müller: me ei pääse siit kuidagi lihtsalt!

Kui me püüame viimaste majandusnäitajate pealt midagi positiivset näha, aga ei õnnestu, siis teie kvartalitulemused on ju positiivsed: müügitulu kasvab, kasum kasvab – mis toimub?

Ma arvan, et see pigem reflekteerib minevikku. Ehitusse tulebki tulem viitega ja praegu ehitatakse asju, mis on kokku lepitud enne kriisi algust. Nii et kui ma ettepoole vaatan, siis ma jagan teie pessimismi. Ma arvan, et me ei pääse siit kuidagi lihtsalt või lihtsamalt kui teised Euroopa riigid või kogu maailm.