Riigi Kinnisvara AS: riik saab ehitajatelt juba 10 protsenti allahindlust!

Mäger nentis, et kui töö turul otsa saab, siis tulevad peatöövõtjad pakkumistega, milles nad ise aina rohkem riske võtavad. «Samas ei ole seni kuulda olnud, et alltöövõtjad hinnalangusega kaasa tuleksid,» ütles Mäger. Kui Eesti ehitusturg näeb laias laastus välja nii, et kolme miljardi eurosest kogumahust moodustab kaks miljardit hoonete ehitus ja ühe miljardi rajatised, siis sellest kahemiljardilisest potist on omakorda 400 miljonit riigi tellimused. Sealjuures investeerib RKAS igal aastal suurusjärgus 45–50 miljonit eurot.

«Kui me maikuus ettevõtetega rääkisime, siis öeldi, et hoonete poolelt on ühe miljardi jagu tellimusi külmutatud. Nüüd on suvi vahel olnud, pigem on olukord paremaks muutunud, sest arendajate kindlustustunne on suurenenud,» ütles Mäger. Ta usub, et praegu on riigil õige hinnalangust ära kasutada. «Selline kontratsükliline eelarveplaneerimine oleks riigile minu arvamuse järgi hea. Siin on kaks plussi: esiteks saab riik seeläbi ehitussektorile tööd anda ja valdkonda sel moel aidata. Teisalt on see riigile parim aeg investeeringute tegemiseks,» rääkis Mäger. RKAS ootab, et kui septembris läheb hooga käima uue riigieelarve arutelu, võetakse ka midagi neist ideedest käiku.