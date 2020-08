Majanduse lühiuudised

Reinsalu: Nordica rahastamine pole lukku pandud

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Nordica rahastamine pole veel täiesti kindel, sest valitsus pole näinud äriplaani. «Mis puudutab Nordicat, siis ma tahan selgelt välja öelda, et see ei ole lukus otsus,» ütles ta. «Me otsustasime ära, et oleme valmis raha panustama, aga asi, mida mina tahan näha ja mis pole valitsuse lauale jõudnud, on selge äriplaan. See peab oleme ehe ja aus äriplaan.» Valitsus otsustas aprilli lõpus Nordica edu tagamiseks suurendada aktsiakapitali ettevõttes 30 miljoni võrra, Euroopa Komisjon on vastava loa andnud. Millal Nordica lendudega alustab, on ebaselge. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas on varem öelnud, et Poola LOT loobub oma osalusest Nordica tütarfirmas Regional Jet. Aas eeldab, et LOTi osaluse väljaostmine ei maksa Eesti riigile üle miljoni euro, sest ettevõte oli möödunud aastal kahjumis. BNS