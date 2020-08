Tekstiilitootja Wendre AS on soovinud pikalt Pärnu linnavalitsuse luba, et lammutada oma territooriumil 70meetrine lagunev korsten, mis allakukkuvate telliskivide tõttu on muutunud eluohtlikuks ettevõtte töötajatele ja mööda sõitvatele kaubaautodele.