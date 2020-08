Pikad koolipäevad kuumalaine ajal maski varjus on uus reaalsus miljonitele Saksamaa õpilastele, kes peavad ebamugavusega harjuma lootuses, et seeläbi saab alanud kooliaastal jätkuda kevadel katkenud kontaktõpe.

«See on tüütu,» ütles Deutsche Wellele Bonnis õppiv 15-aastane Christopher Niiaddysai. «Ma ei saa korralikult hingata. See teeb õppimise raskeks, mul on keeruline keskenduda.»