Välismaa lühiuudised

Trump kuulutas välja rahuleppe Iisraeli ja AÜE vahel

USA president Donald Trump kuulutas eile välja rahuleppe Iisraeli ja Araabia Ühend­emiraatide (AÜE) vahel. Suhete normaliseerumine AÜE ja Iisraeli vahel on «ÜÜRATU läbimurre», kirjutas Trump Twitteris, nimetades kokkulepet ajalooliseks rahuleppeks USA kahe suure sõbra vahel. Trump, Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja Abu Dhabi kroonprints Mohammed bin Zayed Al-Nahyan ütlesid ühisavalduses, et vestlesid omavahel ning leppisid kokku Iisraeli ja Araabia Ühendemiraatide suhete täiemahulises normaliseerumises. Iisraeli ja AÜE delegatsioonid kohtuvad lähinädalatel, et allkirjastada kahepoolsed kokkulepped investeeringute, turismi, otselendude, julgeoleku ja saatkondade asjus, öeldi avalduses. AFP/BNS