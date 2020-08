Lehar Küti edasilükatud otsus sündis raskelt

Avalikkust huvitab see kindlasti. Mida teie eraisikuna sellest arvate? Kas Porto Franco on riiklikult olulise tähtsusega või mitte?

Seda küsimust tuleks küsida kõigi projektide puhul. Põhimõtteliselt on riigi seisukohast tegemist ratsionaalse tehinguga. Me anname x summa laenu ja siis vaatame, mis riik selle eest vastu saab. Ka Porto Franco puhul saab samamoodi vaadata: kui palju on seal töökohti ja kui palju maksulaekumisi. Ma arvan, et see diskussioon ongi väga keeruline. Kindlasti on võimalik asuda seisukohale, et see on tähtis, ja kindlasti on väga paljudes küsimustes või punktides õigus ka neil, kes peavad seda teiste projektidega võrreldes nõrgemaks.

Teie kaldute arvamusele, et teiste projektidega võrreldes on see nõrgem?

Seni ei ole KredEx kinnisvaraarendust üldjuhul toetanud. See on nüüd kriisi ajal tehtud täiendus. Praegu ongi väga keeruline öelda, kellel on õigus ja kellel mitte. Eks lõplik tõde selgub alles aastate pärast.

Loomulikult oleks saanud KredExi poolt asju paremini teha. Erakordsetest olukordadest õpime kõik.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kritiseeris kolmapäeval rahvusringhäälingus Kred­Exit: ta oleks soovinud näha KredExilt koroonakriisi ajal kiiremat tegutsemist. Kui suurt pingutust nõudis pandeemiast tingitud kriisimeetmete kiire elluviimine?

Me kõik oleksime soovinud kiiremat tegutsemist. Alati tuleb proovida olla parem. Loomulikult oleks saanud KredExi poolt asju paremini teha. Erakordsetest olukordadest õpime kõik. Aga ma ei leia, et siin saaks spetsiaalselt näidata näpuga KredExi poole.

Ma arvan, et me kõik peame kriitiliselt peeglisse vaatama: nii KredEx, valitsus kui ka riigikogu. Kõik otsuste tegemise kuupäevad on dokumenteeritud, millal on valitsus mingeid otsuseid teinud ja millal neid on parandanud. Ma arvan, et sellest kriisist on tähtis õppida ja mitte hakata patuoinast otsima.

Tegelikult tulime esimeste kriisimeetmetega välja juba kaks nädalat pärast kriisi algust. KredExi meeskond andis endast kõik sellel perioodil, töötasime öötundideni välja. Nädalavahetusi ei olnud ja niimoodi ilma puhkepäevadeta töötasid paljud inimesed mitu kuud järjest. Ma arvan, et neile tehakse praegu liiga.

Kuidas mõjutas teie tööd väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vahetumine?

Eriti palju ei mõjutanud. Mul oli hea kontakt Kaimar Karuga ja mul on hea kontakt olnud ka Raul Siemiga. Me ei ole väga tihedalt kokku puutunud, aga nende kontaktide käigus, mis on mul ministriga (Siemiga – toim) olnud, on ta mulle hea mulje jätnud. Kui Karu ametist lahkus, siis ta tundis muret, et KredExi meetmed läheksid käiku.

Vaakumiperioodi ministrite vahetusega ei tekkinud?