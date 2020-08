Kuidas sportlased saavad sportida?

Nimetatud juhtumis põhjustas eneseisolatsiooni vajaduse asjaolu, et ratturid Karl Patrick Lauk, Martin Laas ja Norman Vahtra naasid riikidest, millest tulijatele kehtis liikumispiirang. Spordialaliidud püüavad koostöös riigiga jõuda lahendusteni, mis aitaks sportlastel just rahvusvahelises spordielus kaasa lüüa.

Üleeile räägitigi suures plaanis sellest, kuidas saaksid sportlased just rahvusvahelisel tasandil sportimist jätkata, kui ühiskonnas kehtib isolatsiooninõue. Jõuti järeldusele, et piiranguid ei saa täielikult kaotada, kuid neid on teatud määral ja olukordades võimalik leevendada.

Pürni sõnul on rahvusvahelistel alaliitudel koroonaviirusvastaseks võitluseks oma meetmete raamistikud ja need on kohati väga karmid. «Spordialaliitudel on kaks suurt plussi. Esiteks monitoorivad nad hästi oma ala sees olevat olukorda ja teiseks rõhuvad väga tugevalt turvalisusele. Nende põhimõtteks on vältida igasuguseid liigseid kontakte,» ütles Pürn.