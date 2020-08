Marica Lillemets: postiljoni oodates

Suurel osal maainimestest pole lehe tellimisel enam suurt mõtetki, sest mis sa neist vanadest uudistest loed, kui eelmisel päeval kõik raadiost kuuldud ja telekast nähtud. Lootus on nädalalõpu lisal, kui leht on kopsakam ja ajatut lugemist rohkem. Paraku on Eesti Postil (Omnival) kindel plaan lõpetada laupäevane kojukanne sootuks. Pihta saaksid eelkõige Postimees ja maakonnalehed. No ja muidugi lugejad…