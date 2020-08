Juhtkiri: raha jagamisel sotid selgeks

Kriitika, mis järgnes Porto Franco OÜ arenduse toetamisele ligi 40 miljoni euro ulatuses, tõi esile mõningad kitsaskohad ja ebaselgused. Küsimus on selles, kui jõuliselt peaks riik sekkuma vabaturumajandusse ja kas toetuste jagamise protsess on algusest peale kõikidele asjaosalistele ühemõtteliselt arusaadav.

Seda enam, et KredEx on eelnevas avalikus suhtluses välistanud riiklike koroonatoetuste maksmise kinnisvara­arendustele. Iroonilisel kombel saab nüüd rahalist abi ainuke seesugune arendus, mis otsust ühispöördumises kritiseerinud kinnisvarafirmade sõnul ei vasta isegi taotluse tingimustele. Kriitikud toovad välja, et Porto Franco puhul on tegemist alles ehitusjärgus oleva ärikompleksiga, millel puudub majandustegevusest tulenev rahavoog. Nii ei saa viimane kuuluda otseselt ka viirusest räsitud asutuste hulka. Nende arvates on valitsuse otsus ebaõiglane ettevõtete suhtes, kes on isolatsiooni tõttu päriselt kaotanud suurema osa oma tuluallikast.