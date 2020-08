Tõnu Talvi: Eesti looduskaitse 110

Käesoleval aastal tähistatakse Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva. 14. augustil 1910 rentis Riia loodusuurijate ühing Kihelkonna pastoraadilt Vaika saarekesed. Esialgu ei pööratud nimetatud kuupäevale ja selle tähendusele mingit tähelepanu. Kuid peagi, rahulikumate aastate saabudes, vormus see päev kaasaegse kodumaise looduskaitse sünnipäevana. Miks on looduskaitse arenguloost just see kuupäev ajalukku jäänud?