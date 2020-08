Kas lühikesed, ümarad ja küpsed kaunitarid kõlbavad moelavale?

Tellijale

Äsja Pärnus toiminud defilee «Mood kõnnib tänaval» ongi end Eesti moekaardile märkinud eeskätt sellega, et modellideks on päris inimesed. Mitte sama kerged nagu karp knopkasid ja mitte sama saledad nagu moefiguur disaineri visandiplokis. Selliseid nähtusi kohtab vaid moeloojate fantaasiates, mitte elus. Palun tooge moelavale naised, kellega saab päriselt samastuda! Arter uuris, mida loojad, osalejad ja osa saajad ise ebatavaliselt inimsõbralikust moepeost arvasid.

Kolmeraudne kodumaist moodi: vasakul KÄT, keskel Mithio, paremal KÄT. Kõrvarõngad Kristi Liiva. FOTO: Marko Tõll

Mood tuleb lähemale

«Silueti moe-show on üks mõnusamaid ja vahetumaid moesündmusi, millega seotud olen olnud. Selle soov on muuta kodumaine disain nähtavaks, kätte- ja arusaadavaks võimalikult paljudele inimestele, ole sa noor või vana, mees või naine, armastad punki või hoopis lillelist romantikat,» selgitab üks korraldajatest Marion Leetmaa. «Silueti moe-show’lt puudub igasugune kõrkus. Meie soov on näidata disainerite loomingut teistsuguse nurga alt kui klassikalistel moedemmidel, tuua mood lähemale ja hoida kõiki osalejaid võimalikult rõõmsana.»

«Disaini ja kunsti juures ei saa unustada selle kandjat, ning teinekord tulebki see inimesele familiaarselt lähedale tuua,» lisab teine korraldaja Laura Kurs. «Minu jaoks on igasuvine moesündmus «Mood kõnnib tänaval» seotud eelkõige kodukoha Pärnu ning selle inimestega. Rõõm on olla osa neist, kes linnarahva ja külaliste suve värvilisemaks, ilusamaks, elavamaks muudavad.»

Errit pillub säravaid naeratusi Piret Kuresaare loomingus. FOTO: Marko Tõll

«Kõik need eri vanuse ja isikupäraga kaunilt riietatud naised panid uskuma, et iga naine saabki olla kaunis iseendana,» leidis pealtvaataja Ilona Kurs. «Üks temperamendist särisev, teine malbelt väljapeetud, kolmas elurõõmsalt väljakutsuv. Minu jaoks oli see naiselikkuse, särava suve ja ilusa elu pidu! Sõnum oli üks: vaadake, siin ma olen, täitsa mina ise, nii julge ja nii ilus. Läksin ära tundega, et mina olen ilus, elu on ilus ja tegelikult on kõik hästi.»

Viimaste aegade närvilisel uudistefoonil tuleb positiivsust endale tõesti teadlikult meelde tuletada ja Pärnu astub moepositiivsuse külvamisel esimeste seas.

Kõhnusest on kõrini