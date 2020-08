Salaseiklused Eestis, mis päris ohutud polegi

Tellijale

Helesinined söövitavad unistused

Suveunistused on ikka helesinised, isegi ajal, mil maailm koroonahirmus pooleldi lukus ning paradiisiranda ei pääse. Kuid pole hullu, Eestiski leidub pealtnäha täiuslik unistuste rand. Võrratu valge liiv ning türkiissinine vesi. Kuid see mulje on ohtlikult petlik.

Auvere settebasseinid pole mingi kohalik kuurort, vaid kinnine tööstusobjekt. Mitte siiski ülearu kinnine – uudishimulik saab sinna täiesti vabalt ligi sõita, kuigi mõni teeots on ka tõkkepuuga piiratud. Aga mis asi see leelisvesi siis õigupoolest on? Kui ohtlik on see inimesele ja loodusele? Loe edasi saad teada.

Kunagine esinduslik ja uhke puhkekeskus Noorus. FOTO: Marko Külaots

Tondilossid puhkuseparadiisis

Eesti kõige kaunima rannaga puhkuseparadiisil Narva-Jõesuul on olemas ka mässuline pale. Männimetsa alla peidetud Peterburi aadlike ajalooliste suveresidentside kõrval leiab siit ka palju põnevaid tondilosse. Need paigad tunduvad ehe müstika: pillavalt suurejooneline nõukogudeaegses võtmes hüljatud hiigelehitis, kuhu on sisse kolinud elusloodus ja anarhia. Taimed ja lilled on pressinud end läbi terrassikivide ja treppide, rõdul võtab päikest üksik puu. Lagunevat fassaadi rikastab grafiti, mille meister kunstiteose loomiseks pidi küll kaelamurdvaid kaskadööritrikke sooritama.