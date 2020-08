Mükoloog: «On üüratu hulk inimesi, kes tahavad kõike suhu pista.»

Mööda metsi käies on Kastanje hädas ka puukidega: borrelioos on mükoloogide – «Tegelikult iga välitööd tegeva bioloogi,» täpsustab mees – kutsehaigus. Kuid need tuhanded, kes postitavad Facebooki gruppi Eestimaa Seened seenepilte palvega oma leide määrata lasta, muretsevad metsaskäigu järel peamiselt selle pärast, kas koju toodud kraami ikka pannile lüüa võib. «Mis see on? Kas on söödav?» pärivad nad agaralt, laadides iga päev määramiseks üles kümneid fotosid liivtatikutest, safransirmikutest, vöödikutest ja roosadest kärbseseentest. «On uskumatult palju inimesi, kes tahaksid kõike suhu pista,» nendib Kastanje – grupi abiadministraator – imestusega.