Välismaa lühiuudised

Liibanoni parlament teatas neljapäeval, et kuulutas pealinnas Beirutis välja kahenädalase eriolukorra. Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch avaldas seepeale ­muret, et eriolukorda kasutatakse meeleavalduste mahasurumiseks. Telekanali Al Jazeera andmetel annab eriolukord ühtlasi võimaluse piirata sõna- ja pressivabadust. Beiruti sadamas 4. augustil kärgatanud ohvriterohkes plahvatuses hukkus viimastel andmetel 171 inimest. Viga sai üle 6000 inimese ja ajutiselt jäi kodutuks 300 000. Õnnetuse järel puhkesid Beirutis vägivaldsed rahvarahutused. STT/BNS

Nepali põhjaosas hävis reedel maalihkes küla ning päästemeeskonnad leidsid üheteistkümne hukkunu surnukehad, teatas Nepali politsei. Päästjad otsivad mudast veel 27 kadunud inimest. Sindhupalchowki küla tabas reede varahommikul muda- ja kivilaviin. Katastroofis sai kannatada vähemalt 37 maja. Kuna maalihe blokeeris ka teed, kasutati külale ligi­pääsemiseks helikoptereid. Alates mussoonvihmade algusest juuni keskel on Himaalaja mäestikus asuvat riiki tabanud mitu maalihet ja üleujutust. Siseministeeriumi andmetel on hukkunud vähemalt 191 inimest ning 84 on kadunud. AFP/BNS