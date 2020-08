Konflikti tuum asub SKA tänavuses praktikamuutuses 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele puude määramisel. Sel nädalal tõdes ELDÜ, et kuna puude mittemääramisel on SKA ühe argumendina välja toonud kiirabiväljakutsete vähesuse, on diabeetikute vanemad sunnitud edaspidi rohkem kiirabi koormama.