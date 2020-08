Enamik Eesti börsiettevõtteid on tänaseks oma tulemused teatanud ning siinsete pankade analüütikud asunud hoolega oma ootusi korrigeerima, sest mitmed siinsed aktsiad peituvad muuhulgas ka pensionifondides. Märtsikuisest suurest kukkumisest on hulk aega möödas ning paljud väärtpaberid on langusest taastunud, osa ootab veel oma äri taaskäivitamist, teised prognoosivad, et tegelik löök tuleb alles uuel aastal.