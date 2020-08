Mihkel Kunnus: karjumine ja Covid-19

Ma ei saa kuidagi lahti tundest, et kogu koroonavärki iseloomustab liiga sageli muster «nutikas tehniline detail jaburavõitu terviksüsteemis». Samas on hingerahu paanikaajastul suurim väärtus ja kui seda toob mõni süütu tehnoloogiausu rituaal, siis las nõnda olla. Desopudeliga pühasenurk on juba igas avalikus hoones. Paadunud rohemõtlejana eelistan ma muidugi keemilistele rituaalidele väiksema ökoloogilise jalajäljega hingerahusteid, näiteks risti ette löömist või kolm korda üle õla sülitamist (tativabalt!), aga, noh, oleks vaid usku.