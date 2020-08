Aleks Leski kolumn: terviseameti absurdsed otsused võõrutavad eestlast autorallist

Sooviksin kangesti kirjutada nii, et ei peaks mainima kordagi kõiki ära tüüdanud koroonaviirust, aga kahjuks lihtsalt ei ole võimalik, sest kõik otsused ja ürituste toimumised on praegusel ajal sellega seotud. Nii on kannatada saanud Eesti spordiaasta suurim sündmus Rally Estonia ning viimaste uudiste kohaselt ka Lõuna-Eesti ralli. Kannatajateks on peamiselt just rallifännid, kes sooviksid üritusi näha, aga võimalused selleks on vägagi piiratud.