Lõuna-Eesti rallil stardib seitse MM-sarja pilooti

Lõuna-Eesti ralli korraldusmeeskonna teatel on võistlusele registreerunud seitse MM-sarja pilooti, sealhulgas Ott Tänak. Kokku on starti oodata seitse WRC-masinat ja tosin R5-autot. Ralli direktori Gabriel Müürsepa sõnul on 18. Lõuna-Eesti ralli stardinimekiri ajaloo kõige uhkem. «Mul on ääretult hea meel, et saame viirusega seotud uudiste ja piirangute teemade vahele avaldada ka midagi positiivset,» ütles Müürsepp.