Tartus õppiv valgevene üliõpilane: need valimised on õigustühised, ainuüksi opositsiooniliidri tasalülitamisest piisab

Meid on ligi kümme inimest, aga muidugi on Tartus valgevenelasi palju rohkem. Mõningaid inimesi ma tundsin varem Tartu ülikoolist. Valgevene valimiste ajal nädal tagasi avastasin, et ka Tallinnas on minu rahvuskaaslasi, tutvusin nendega ja oleme nüüd omavahel ühenduses. Valmistame praegu ette petitsiooni, mille põhisisu on see, et Valgevenes aset leidnud viimased valimised tuleb kuulutada ebaseaduslikuks ning peaks moodustama uue vahevalitsuse. Palume ka lõpetada vägivald ja kodanike piinamine.