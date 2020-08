Euroopas traditsiooniliselt valge, ühe sarvega hobusena kujutatud ükssarvik on kuulunud paljude rahvaste mütoloogiasse. Tema kujutisi on leitud tuhandeid aastaid enne meie ajaarvamist eksisteerinud Induse oru tsivilisatsiooni pitseritelt, teda on kirjeldanud vanakreeka autoreid. Nüüd on «ükssarvik» ka uuemas tähenduses eesti kõnekeeles juurdunud – on ju olemas isegi samanimeline menukomöödia. See tähendab börsil noteerimata iduettevõtet, mille väärtus ületab miljard dollarit.