Andres Kasekamp: Kamala, Joe ja Donald

Asepresidendikandidaat on mitu korda otsustavalt mõjutanud presidendi valimiste käiku. Biden teab seda suurepäraselt, sest oli ise Barack Obama asepresident. Valides 2008. aastal enda kõrvale senativeterani Bideni, rahustas Obama valijaid, kes kartsid, et tal on riigi kõrgeima ameti jaoks liiga vähe kogemusi. Sama loogika kehtis tema eelkäija George W. Bushi asepresidendi Dick Cheney valiku puhul, kellest sai läbi aegade kõige võimekam asepresident.