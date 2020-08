Majanduse lühiuudised

Soome suurim laevaehitaja Meyer Turku ­teatas, et koondab 166 töötajat, kuna koroonaviirus on drastiliselt muutnud laevaehituse ja ristluse sektorit. Ettevõte alustas aprillis koondamisläbirääkimisi 450 töökoha asjus. Praegu puudutab koondamine 86 nn sinikraed ja 80 valgekraed. Meyer Turku teatel käivad läbirääkimised veel muuhulgas planeerimis- ja personaliosakonnaga; kui paljusid töötajaid see mõjutab, ei avaldatud. Ettevõtte teatel on personalikärped vajalikud, sest koroonaviirusest tingitud kriis on drastiliselt muutnud ristluslaevanduse ja laevaehituse valdkonda.