Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul võivad lennupiirangud panna reisijad ja lennufirmad keerulisse olukorda, kuid praeguste teadmiste juures pigem võib rahul olla, et Euroopas esimesena sellega välja tuldi. Nordica toetamiseks on materjalid valitsuse istungi tarbeks valmis, nüüd ootavad need oma aega päevakorras.