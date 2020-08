Maarja Vaino: kaasaegne rahvuslus või hoopis rahvuspimedus?

Viimasel ajal on ­seoses Parempoolsete mani­festiga analüüsitud mitmesuguseid poliitilisi intriige, suuremat tähelepanu pole aga pööratud manifesti sõnumile seoses rahvuslusega. Kommentaarides on meenutatud küll Isamaa programmilist sõnapaari «avatud rahvuslus», ­kuigi seda väljendit manifestis otse­sõnu ei kasutata. See-eest on palju juttu avatusest ja «kaasaegsest rahvuslusest».