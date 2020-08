Välistalendid panustavad Eesti iduettevõtete kasvu ning kindlasti ka laiemalt iduettevõtluse ökosüsteemi arengusse, tuues siia uusi kogemusi, kontakte, rahvusvahelist haaret ja mitmekesist maailmavaadet. Alates startup-viisa programmi loomisest 2017. aastal on Eestisse tööle asunud 2515 inimest, neist 620 olid idufirmade asutajad, kes on Eestis asutanud 207 ettevõtet. Ainuüksi möödunud aastal tõid Eesti iduettevõtted startup-viisa abiga Eestisse 928 töötajat ja siia on tulnud 219 asutajat, kes on siin loonud 40 uut iduettevõtet. Startup-viisat kasutanud iduettevõtted maksid riigile 2019. aastal kokku 1,6 miljonit eurot tööjõumakse ja on kasvatanud oma käivet 17,5 miljoni euroni.