Samal ajal kui enamikus teistes Euroopa riikides on Covid-19sse haigestumine tõusutrendis, on Rootsis Tegnellile endalegi üllatuseks viiruse levik olnud suvel püsivas languses. Kui kevadel oli Rootsi nakatumise poolest Euroopas esirinnas, siis eilse seisuga on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmeil kuus riiki Rootsist juba möödunud ning Rootsi on punases nimekirjas nüüd pigem keskmiste seas.