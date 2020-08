Pandeemia pandeemiate riigis

«Suure osa rahva silmis oli tegu lihtsalt haigusega, mis puudutas rikkaid, kes said reisida. Nemad olid need, kes viirust kandsid. Mõnikord slummides valgeid inimesi täis autot nähes karjuti: «Koroonaviirus!» Inimesed on hirmul, aga nad on ka harjunud ravi ja analüüsidega. Aidsist saadud õppetund on olnud tähtis,» selgitas olukorda abiorganisatsiooni Piirideta Arstid (Médecins Sans Frontiéres, MSF) Lõuna-Aafrika koordinaator Laura Triviño-Durán.