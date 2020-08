Aafrika imemees jooksis teise maailmarekordi

Tundub, et tegemist on mehega, kes tunneb oma võimeid. Enne Monaco-võistlust ütles ta BBC Spordi Aafrika rakukesele antud usutluses, et võistluspaus on tekitanud hea nälja, ta tunneb end suurepäraselt ning usub, et on võimeline alistama Bekele maailmarekordi.