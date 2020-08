Kirjanik Kivirähkile – aurikule ja inimesele

Tellijale

Et rinda rebestav ehmatus kiiremini järele annaks, tunnistagem tõde kogu tema valus ja viletsuses, rüübakem see kibe karikas põhjani ühe lausega: meie elav klassik on jõudnud väärikasse vanusesse, võtnud ootamatult hea tempoga esimese suurema kontrollpunkti teel kipspeaks kirjandusmuuseumi fuajee mausoleumivaikuses ning iga enesest lugupidava kooli emakeeleklassi tolmusel kapipealsel.

Viis kümpi – sel puhul peaks keegi justkui midagi ütlema. Mõne optimistliku ja joviaalse kaastundeavalduse. Andma kinnitust, et sünnipäevalaps, kes pole tegelikult juba ammu enam laps, on olnud rõõmuks ja uhkuseks mitte üksnes iseendale ja oma perekonnale, vaid kogu eesti rahvale. Nonii, see sai nüüd ära öeldud. Mida veel?

Sellised juubelijutud on alati otsekui noored nekroloogid. Sest mis õige pidupäev see 50 aasta juubel ikka on, rohkem peielaua kostüümiproov kadunukese enda osavõtul! Siit alates läheb tee üldise bioloogilise paratamatuse tõttu juba pigem allamäge, näoga loojangu suunas. Silmapiir ei liigu enam eest ära, ei hoia turvalist pikivahet. Vaid hakkab marssima vastu nagu Birnami mets Macbethile.

Kivirähk saab süllekukkunud vanadust nautida vähemalt selles mõttes stressivabalt, et iga enesest lugupidava loomeinimese peamine paleus – sümboolne surematus – on tal käes. Ta on üks neist vähestest meie kaasaegsetest kaasmaalastest koos Arvo Pärdiga, kes elab läbi oma loomingu kindlasti üle mitte üksnes meid kõiki ülejäänuid, vaid ühtlasi ka iseennast. Parafraseerides Rummot: õhtu jõuab, päev veereb, aga meil – s.t ka meie lastel ja lapselastel ja nende lastel jne – on Andrus Kivirähk!

Kujutlusvõime kõikevõitev jõud

Üheks armastatud kunstiliseks võtteks, mida Kivirähk oma loomingus suhteliselt suure sageduse ning eduga algusest peale kasutab, on sõnade, soovide ja metafooride muutumine tõeluseks. Nii tehnilises kui sisulises plaanis on selle taga vastavalt autori ning teose võtmetegelas(t)e fantaasia – ketist lahti lastud kujutlusvõime kõikevõitev jõud, mis garneerib tegelikkuse otsekui tuhksuhkruga, lisab reaalsusele seda rikastava ja vabastava maagilise mõõtme. Meenutagem kasvõi Kivirähki esimest lasteraamatut «Kaelkirjak» (1995), milles saavad kraanadest kaelkirjakud.

Sõnade ja soovide muutmine tõeluseks on ilukirjanduse privileeg, mida ajakirjandus kahjuks üldiselt kasutada ei saa ega tohi. Sest vastutustundetu fantaseerimine läheb vastuollu žurnalisti kutse-eetikaga, liigne kujutlusvõime triivib leheneegri kaugele tema tegelikust tööpõllust, milleks on tegelikkus. Üheplaaniline tegelikkus, lisadeta tegelikkus, maagilise ja mütoloogilise mõõtmeta tegelikkus.

Täna teeme klassiku juubeli puhul erandi. Sest ühe Kivirähki loomingus esineva fiktsionaalse soovi realiseerimine reaalsuses on antud juhul ajakirjanduslikus mõttes täiesti jõukohane ning legitiimne. Ja nimelt: tema seni viimase romaani «Sinine sarvedega loom» (2019) minajutustaja pihib oma päevikule: «Vahel ma mõtlen, et kuidas oleks, kui ma ühel hommikul ärkan ja lähen uulitsale ja ostan lehepoisi käest värske ajalehe ja seal on kohe esimese külje peal suur pealkiri, kus mind kiidetakse! Ja pealkirja järel veel pikk lugu ka, ikka ainult minust ja kõik puha selge kiitus. See võib küll niisugune õnn olla, et pea hakkab ringi käima, nii et tõuse lendu!»