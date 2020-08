Viive Aasma: riigihangete komisjonides on korruptsioonioht

Riigihangetes on ammu suund, et pelgalt hinna asemel tuleb võtta arvesse ka pakkumuste kvaliteeti. Suund on igati õige, sest nii saab riik tegelikult parima pakkumuse. Sisuliselt tähendab see aga seda, et hangetes tulevad mängu ka subjektiivsed hindamiskriteeriumid, mille kvaliteedi üle otsustavad hankija määratud komisjoni liikmed. Kui riigihangete seadus on pikk ja põhjalik, siis kõik see, mis puudutab hindamiskomisjonide moodustamist ja tööd, selle seaduse alla ei kuulu. See on hall ala, mida petturid saavad ära kasutada. Hankijatele on antud siin tohutult suur usalduskrediit, sest tegelikult otsustavad just neis komisjonides istuvad inimesed miljonite eurode saatuse. Nende pädevusest, aususest ja maailmavaatest sõltub see, kas riik saab maksumaksja raha eest parima pakkumuse.